Lee rend hommage à la force des femmes en recréant son tout premier jean féminin

La marque de denim Lee replonge dans les années 40 et les débuts de sa production de vêtements féminins.

La marque américaine Lee lance "Reissue", une collection composée de répliques de ses premiers vêtements féminins, commercialisés à la fin des années 40 et au début des années 50.

Avec une veste en jean et des pantalons aux coupes classiques comme le "Ladies Lee Riders", le "Blue Jean" et le "Frontier Lady", la collection demeure fidèle aux créations d’origine de la marque, du choix des fils de couture jusqu’au processus de fabrication.

Lee a travaillé avec la firme Cone Denim Mills pour recréer son textile brut.

"Ces pièces représentent l’époque à laquelle Lee adaptait ses vêtements masculins aux femmes", déclare Betty Madden, vice-présidente Global Design chez Lee. "Ce sont des vêtements qui ont été conçus et portés par de charmantes dures à cuire, celles qui se déplaçaient à cheval, travaillaient dans les usines et faisaient bouger les choses. Elles avaient du style sans vraiment le chercher. 'Reissue' s’adresse au même genre de femmes. À celles qui se forgent leur propre destinée avec aplomb et grâce, celles qui pensent qu’être garçon manqué et être féminine ne sont pas des choses mutuellement exclusives".

La collection, disponible en ligne et dans une sélection de boutiques s’inspire d’un regain de nostalgie dans l’univers du denim. Tommy Hilfiger a récemment lancé "Tommy Jeans Fall Heritage", une capsule composée de 16 pièces d’archive modernisées. Gap fête son 50ème anniversaire cette année en lançant les collections "Denim Through the Decades" et "1969 Premium", inspirées de créations phare de son histoire.