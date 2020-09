"Le Prince de Bel-Air" : et si vous adoptiez la cool attitude de Will Smith ? - © Tous droits réservés

"Le Prince de Bel-Air" : et si vous adoptiez la cool attitude de Will Smith ? - © Tous droits réservés

A l'occasion du 30e anniversaire de la série "Le Prince de Bel-Air", diffusée pour la première fois le 10 septembre 1990, vous avez la possibilité de vous glisser dans les tenues les plus emblématiques de Will Smith et de son acolyte DJ Jazzy Jeff. Une collection qui met bien évidemment à l'honneur l'esprit des nineties et la cool attitude de l'acteur américain avec du color block, de l'oversize et un style 100% streetwear. Il y a 30 ans, Will Smith quittait Philadelphie pour adopter le nouveau style de vie d'une banlieue huppée de Los Angeles, bouleversant complètement le quotidien des Banks. Si le scénario même de la sitcom produite par Quincy Jones, qui voit la rencontre de deux univers bien distincts, est à l'origine du succès de la série, le charisme, l'humour et davantage encore les looks de l'acteur ont amplement contribué à l'engouement des téléspectateurs.

Trois décennies plus tard, alors que Will Smith vient de dévoiler un cliché de la réunion du casting original, une collection de prêt-à-porter pour hommes et femmes vient accroître la nostalgie des plus grands fans de la série. On y (re)découvre l'esprit des nineties et la relax attitude du personnage principal et de son meilleur ami dans la comédie, DJ Jazzy Jeff.

Pas moins de 30 pièces composent cette capsule anniversaire, avec un accent porté sur les grands classiques des années 1990 dont une veste universitaire, des hoodies, des T-shirts amples, des pantalons de survêtement, des casquettes et même des chaussettes. Seul accessoire que vous ne pouviez pas avoir remarqué dans la série diffusée entre 1990 et 1996 : un masque de protection aux couleurs de "The Fresh Prince of Bel-Air". Chaque pièce proposée permet de recréer à la perfection les différents looks de Will Smith dans la série, à l'exception des quelques costumes qu'il a dû porter pour se fondre dans le décor des Banks. On y retrouve l'essence même des années 1990 qui, fait surprenant, est plus que jamais d'actualité 30 ans plus tard.