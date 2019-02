Le Nouvel An chinois célébré par les plus grandes maisons de mode

La célèbre marque américaine fête le Nouvel An chinois avec sa ligne MICHAEL Michael Kors. A la clé, Toute une collection d' accessoires , dont certains proposés en rouge vif, ornés de détails dorés pour une touche glamour. Cette capsule se compose notamment de pièces de maroquinerie, dont le sac à bandoulière "Whitney" et le sac à dos "Rhea", mais aussi d'une paire de baskets blanches "Poppy".

Emporio Armani

La marque italienne présente également un vestiaire féminin à l'occasion du Nouvel An chinois, puisant dans les couleurs de la Chine et réinterprétant le cochon via des motifs graphiques et stylisés. Parmi les pièces phare de la collection figurent des sweats, des T-shirts manches longues en jersey de coton, des pulls en cachemire, un blouson, un bomber en cuir, un porte-clés, un sac à bandoulière ou encore une montre. La maison propose également une collection spéciale Nouvel An chinois à destination des hommes.