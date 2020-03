Le glamour de l'âge d'or du train inspire la nouvelle collection H&M Conscious Exclusive

Le géant de la mode a dévoilé l'édition printemps-été 2020 de sa collection durable et les looks de cette saison s'inspirent du Train Bleu, mythique train couchette qui reliait Calais à la Côte d'Azur dans les années 20.

Voyage vers la durabilité

La collection est axée sur le développement durable et la mode circulaire, responsable et éthique. Le Circulose, un matériau naturel produit à partir de textiles recyclés, et le polyester recyclé Renu ont été mis à profit.

Les créations font référence à l'élégance du voyage à travers des pièces telles qu'une robe de bal en polyester recyclé, une mini-robe et un chemisier en taffetas recyclé et des sandales de cocktail ornées de perles de verre provenant du surplus d'une autre collection. Un sac en cuir vegan Vegea intègre aussi la collection.

"L'idée de départ de cette collection printemps-été 2020 a été celle du glamour du voyage ferroviaire, qui est apparue comme hautement symbolique à l'équipe de création."

"Elle fait écho au chemin parcouru par H&M pour se rapprocher d'un modèle circulaire", explique Ella Soccorsi, créatrice chez H&M.

"Nous nous sommes inspirés du Train Bleu et d'esprits créatifs décadents tels que Jean Cocteau et Pablo Picasso, qui séjournaient à la Villa Santo Sospir du Cap Ferrat. Nous voulions jouer sur cet esprit de liberté, mais aussi sur la simplicité et la durabilité de pièces à porter au quotidien."

La collection sera disponible en ligne et dans une sélection de boutiques dès le 26 mars.