Laure de Sagazan transforme les chutes de ses robes de mariée en lingerie

La créatrice de robes de mariée Laure de Sagazan s'engage en faveur d'une mode responsable avec le lancement d'une capsule de lingerie réalisée à partir des chutes de ses créations. Les pièces de la collection seront disponibles à compter du 1er février prochain.

Les marques de prêt-à-porter, d'accessoires et de couture sont de plus en plus nombreuses à s'engager pour une mode plus éco-friendly, que ce soit avec des matières recyclées ou durables, mais aussi une production plus responsable. C'est dans cette optique que Laure de Sagazan débutera l'année 2020. La créatrice de robes de mariée a choisi de se servir des chutes de ses dentelles et soies les plus précieuses pour imaginer plusieurs pièces de lingerie.

Les étoffes d'exception utilisées par Laure de Sagazan pour la confection de ses robes de mariée se transforment pour la première fois en lingerie. La créatrice a imaginé trois culottes et un ensemble caraco-shorty à partir de chutes de dentelles et de soies, proposant ainsi une capsule délicate et élégante qui fera le bonheur des futures mariées comme des adeptes de lingerie fine.

Les culottes seront proposées à la vente dès le 1er février prochain, dans le showroom de Laure de Sagazan à Paris et en ligne sur Lauredesagazan.fr, à partir de 35 euros.