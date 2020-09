La Prada Superstar d'Adidas, en vente à 449,95 euros

Combien êtes-vous prêts à dépenser pour une paire de sneakers griffées ? Prada et Adidas lancent le deuxième volet de leur collaboration qui prend la forme d’une "Superstar" déclinée en trois coloris et proposée au prix de 449,95 euros.

La rareté, l’exclusivité et le griffé font vendre

Au premier coup d’œil, l’esthétique de cette Prada Superstar ne semble pas en justifier le prix. On ne trouve ni de dessins ou graffitis signés d’un célèbre artiste, ni d’approches innovantes, ni même un design inédit qui ouvrirait un nouveau chapitre de l’histoire du modèle qui vient de célébrer son 50e anniversaire. En lieu et place, on découvre trois paires minimalistes, déclinées en noir, noir et blanc ou argent métallique et blanc, sur lesquelles apparaît simplement "Prada – Made in Italy", ce qui est déjà bien mieux que Made in China.

Quatre mots qui feront sans doute de cette paire l’une des plus convoitées dès sa sortie. Car savez-vous combien coûtent des baskets Prada ? Entre 520 euros pour une paire en toile de coton et 850 euros pour un modèle montant futuriste, à en croire l’e-shop de la maison de luxe.

Autant dire que cette Prada Superstar apparaît donc comme une belle affaire pour les amateurs du genre. D’autant plus que le fruit de la première collaboration entre les deux marques – une paire de Superstar et un sac bowling – était proposé en seulement 700 exemplaires au prix 2500 euros… Le modèle (la chaussure seule) se paie d’ailleurs désormais beaucoup plus cher sur les plateformes de revente comme Stockx.com. Ce second chapitre paraît donc bien plus accessible.