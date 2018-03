La bralette, l'atout séduction incontournable

Exit les parures de lingerie classiques. Cette année, la bralette, pièce phare de l'année 2018, sera le cadeau idéal à offrir (mais on s'entend les hommes, ce cadeau est pour vous! Donc ne pensez pas vous en sortir avec juste de la lingerie...)

Croisement entre le soutien-gorge et la brassière, la bralette se porte comme n'importe quelle pièce de lingerie, mais peut aussi faire office de top pour un look sporty sexy. De quoi surprendre et combler votre moitié, tout en mettant un peu de piment dans votre couple. Sélection.

L'ensemble bralette-shorty Chrystalle Scarlet de Wacoal

La marque Wacoal propose pour la Saint-Valentin un ensemble de lingerie composé d'une bralette, ou soutien-gorge bustier, en dentelle Leavers de Calais et dos en tulle plumetis, offrant un décolleté généreux souligné par un strass. Le tout décliné dans un rouge vibrant, et associé à un shorty proposé dans les mêmes matières.

Site : www.wacoallingerie.fr

L'ensemble bralette-slip brésilien Soiree Lace de Freya Lingerie

La marque Freya Lingerie voit la vie en blanc avec son ensemble Soiree Lace composé d'une bralette ornée de dentelle en motifs géométriques et agrémentée de jeux de transparence, soulignée par un joli décolleté plongeant, et de son slip brésilien assorti.

Site : www.freyalingerie.fr

La bralette brodée Victoria's Secret

La marque de lingerie Victoria's Secret propose une bralette, ou soutien-gorge bustier, brodée d'une multitude de messages d'amour. "Toujours", "Amour fou", "Love", "Oui"... Les mots visibles sur cette pièce réalisée en tulle brodé, et agrémentée de découpes au dos et de bretelles ajustables, permettront à chacun de faire une déclaration à l'être aimé.

Site : www.victoriassecret.com

Le soutien-gorge Marine Irrésistible de Variance

Pour la Saint-Valentin, la marque Variance se démarque et propose le "Soutien-gorge ampliforme avec armatures", entre le bustier et le soutien-gorge. Légèrement plus courte qu'une bralette traditionnelle, cette pièce se compose de bonnets moulés en microfibre et d'une basque en dentelle bleu marine, soulignée par une bande rose poudré.

Site : www.variance-lingerie.fr

L'ensemble bralette-shorty Shell par Etam

Pour la Saint-Valentin, la marque de lingerie Etam joue son atout séduction un brin rétro avec son ensemble Shell décliné en noir, et composé d'une bralette triangle entièrement en dentelle, avec des jeux de transparence et un dos façon corset, et d'un shorty assorti.

Site : www.etam.com