H&M x Kangol : le streetwear des années 90 revient sur le devant de la scène

C'est "LA" collaboration la plus inattendue de la rentrée : le géant suédois H&M s'associe à la marque Kangol le temps d'une collection de prêt-à-porter et d'accessoires.

Une collection qui remet à l'honneur le streetwear des années 90 et qui met en scène l'artiste Mabel, dont les pièces s'inspirent.

Vous vous souvenez de Kangol ? Si la marque n'a pas disparu des radars, elle s'est fait plus discrète ces dernières années par rapport à sa renommée dans le courant des années 1990-début des années 2000. Surtout connue pour ses couvre-chefs agrémentés du fameux logo en forme de kangourou, la marque fait cette année un retour fracassant en collaborant avec le géant suédois H&M et la chanteuse Mabel.

"Nous sommes ravis de collaborer avec H&M et Mabel pour cette collection unique. Elle capture parfaitement l'essence de Kangol et nous sommes impatients de voir notre communauté internationale s'approprier la collection", déclare Hamish Morjaria, responsable des partenariats et des licences chez Kangol.