H&M s'engage pour le bien-être animal avec une collection approuvée par PETA

Le géant suédois s'est engagé à renforcer ses efforts en faveur d'une mode plus responsable et cela passe (aussi) par le respect du bien-être animal. Dès le 4 novembre prochain, l'enseigne proposera une première collection conçue à partir d'alternatives aux matériaux d'origine animale. Une initiative approuvée par l'association de défense des droits des animaux People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).