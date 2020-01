H&M lance une collection Billie Eilish

Billie Eilish démarre l'année 2020 en commercialisant une collection de merchandising en ligne et dans les boutiques H&M.

Inspirée du célèbre style de la jeune artiste, la collection comporte de longs t-shirts amples, des sweatshirts, des robes pulls et des joggings ornés de ses logos, ainsi que des chapeaux et des chaussettes. La palette de couleurs oscille entre le crème, le noir et le vert pâle avec quelques touches de vert fluo.

Ines Alpha, la reine du maquillage 3D via des filtres, a participé à l'élaboration de la campagne publicitaire de la collection. Celle-ci comprend des visuels et un filtre Snapchat exclusifs.

Billie Eilish a lancé l'an dernier, au mois de novembre, une collection de vêtements pour enfants via son site marchand Blohsh. Elle se compose de sweatshirts à capuche, de shorts, de t-shirts et de bonnets teintés d'un vert acidulé ou de blanc.

La collection est à shopper en ligne et dans les boutiques H&M depuis le 2 janvier.