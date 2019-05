Eté 2019: l'imprimé léopard fait son grand retour sur la plage

La marque Victoria's Secret, qui remet les maillots de bain sur le devant de la scène cette saison, fait rimer imprimé léopard et couleur vibrante avec le "Bandeau à double laçage dans le dos". Un modèle ultra sexy rouge vif avec des fronces pourvu d'une fermeture lacée au niveau du dos. Pour les plus discrètes, la création, proposée avec plusieurs bas coordonnés, est également disponible en blanc. Prix: €€ Site: www.victoriassecret.com

Le Triangle coulissant "Earth" d'Etam

La marque Etam réinterprète complètement l'imprimé léopard en lui offrant une teinte kaki subtilement irisée, à la fois naturelle et glamour, pour l'été 2019. Doté de liens coulissants et de mousses amovibles, ce haut de maillot de bain triangle se noue dans le cou et dans le dos, et peut être mixé avec un bas coordonné ou uni, selon les goûts et les envies de chacune. A noter, cet imprimé léopard signé Etam se décline également sur des hauts push-up ou ampliforme, sur un bas de bikini, sur un maillot une-pièce ou encore sur une tunique de plage.

Prix: €

Site: www.etam.com