Eté 2019: des lunettes de soleil hautes en couleur pour allier style et protection

Saison de tous les possibles, l'été permet de s'offrir quelques excentricités en matière de look.

Ça tombe bien, les marques nous replongent dans les années 90 avec tout ce que cela comporte en termes de couleurs (fluo/flashy), de pièces (short cycliste, chouchou, sac banane) et de coupes oversize.

Les accessoires ne seront pas en reste, les lunettes de soleil en première ligne, avec une explosion de couleurs toutes plus pep les unes que les autres.

Tour d'horizon des modèles de solaires à shopper d'urgence pour voir la vie en rose, bleu ou jaune, le temps d'une saison.

Les solaires vitaminées d'Atol

Les opticiens Atol présentent une monture tout en rondeur, un brin rétro, pour la saison estivale. Pile dans la tendance du moment, les lunettes de soleil s'affichent en jaune vitaminé pour sublimer les looks les plus sobres tout au long de l'été. Les montures sont en acétate.

> Prix : €

Site : www.opticiens-atol.com

Les montures futuristes de Kenzo

La maison Kenzo signe une paire de lunettes de soleil au design futuriste. Entre le masque et les lunettes, cette paire acidulée se pare d'un rose vibrant qui égaiera la saison. Le tout inspiré par l'univers ludique, empreint d'énergie, de la maison Kenzo. Les montures en acétate mettent en lumière le logo de la marque au niveau des branches.

> Prix : €€

Site : www.kenzo.com

Les solaires quadratiques "MIA" de Thomas Sabo

La marque Thomas Sabo, qui a présenté sa première collection de lunettes de soleil en avril dernier, insufflera une dose de couleur à vos looks estivaux tout au long de la saison avec le modèle "MIA" rose. A la fois sophistiquées et féminines, un brin rétro, ces solaires en métal et acétate rose se distinguent par leur forme oversize et par un fin relief à pois visible sur la structure métallique et les branches de la monture.

> Prix : €€

Site : www.thomassabo.com

Les lunettes Magic by Afflelou Paris

Afflelou Paris propose depuis ce printemps "Magic", qui se compose de montures et de clips aimantés (solaires ou polarisés) de toutes sortes pour changer de look selon son humeur et ses envies. Crush pour les clips solaires en forme de cœur, d'un rouge orangé aux reflets miroir, symboles d'optimisme, de pep et de fun. Parfaits sur la plage comme en terrasse ou pendant les incontournables festivals de l'été.

> Prix : €€

Site : www.afflelou.com

Les solaires SnK chez Krys

Les opticiens Krys proposent les solaires SnK (SnK 1922 212), qui combinent couleur vibrante et effet miroir pour allier style, fun, et protection. La forme originale de la monture devrait en séduire plus d'une, tout comme les verres d'un jaune lumineux.

> Prix : € (monture seule)

Site : www.krys.com

Légende: € = moins de 50 €; €€ = plus de 100 €