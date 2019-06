Eté 2019: 5 sacs qui sublimeront vos looks de plage

Alors que les vacances approchent à grands pas, il est temps de faire un point sur les vêtements et accessoires qui vous accompagneront durant cette pause estivale.

Si la tendance est aux années 90 en matière de prêt-à-porter, avec des couleurs flashy et le retour de pièces phare comme le short cycliste, les accessoires seront plus bohèmes, voire champêtres, avec cette année encore un accent porté sur les sacs en osier, rotin, paille tressée ou toile de jute. Une belle façon de rendre vos looks un peu plus légers, pile dans l'esprit des vacances d'été.

Voici 5 sacs que vous ne regretterez pas d'avoir glissé dans votre valise.

Le panier Roland-Garros

Issue de la Capsule des Serres de la collection 2019 de la marque Roland-Garros, ce panier a été conçu - comme toute la ligne - à partir de matières naturelles. Il a plus précisément été confectionné en feuilles de palmier, laissant apparaître le nom "Roland-Garros" en vert. Deux pompons (un vert et un orange) viennent sublimer la création au niveau d'une des anses. Disponible en ligne et à la boutique officielle Roland-Garros (Paris 16e).

Prix : €€

Site : https://boutique.rolandgarros.com

Le sac ajouré "Esprit d'été éternel" de Tatiane de Freitas

La marque de maillots de bain Tatiane de Freitas propose également une série d'accessoires pour briller sur la plage tout l'été, dont le sac ajouré "Esprit d'été éternel". Graphique, le sac affiche une forme ronde qui contraste avec ses anses rectangulaires. Il est conçu en raphia tressé avec des anses en crochet de paille. Côté face, on peut lire "Esprit d'été éternel", histoire de faire perdurer les vacances une fois revenu à la réalité.

Prix : €€

Site : https://tatianedefreitas.com

Le Cabas Tressé Tricolore "ABALI" de Claudie Pierlot

Pour l'été 2019, la marque Claudie Pierlot propose la capsule "Blue summer", véritable invitation à s'évader vers des destinations paradisiaques. La collection, qui comprend des pièces de prêt-à-porter et des accessoires, met en lumière le "Cabas Tressé Tricolore ABALI" en jute, dont le tressage a été réalisé de façon artisanale. Des bandes colorées, en bleu et rouge, apportent du peps à cette création, qui abritera vos tenues et serviettes de plage tout comme vos affaires du quotidien.

Prix : €€

Site : https://fr.claudiepierlot.com

Le sac en bois de Primark

Le naturel est cœur de la saison estivale chez Primark, qui propose une sélection de pièces conçues à partir de matières ou de couleurs inspirées par la nature. C'est le cas d'un sac en bois, de forme rectangulaire, qui apportera une touche bohème chic à vos tenues tout au long de la saison. La création se démarque par son design ajouré, très original.

Prix : €

Site : www.primark.com

Le sac demi-lune de CollectionIRL by Showroomprivé

CollectionIRL, la marque propre de Showroomprivé, propose toute une sélection de sacs pour la ville et la plage à l'occasion de la saison estivale. Les fashion addicts apprécieront le sac demi-lune, conçu en paille avec une doublure en lin pour des vacances placées sous le signe de la nature. Avec ses anses tout en rondeur, la création se marie aussi bien avec un jean qu'avec une longue robe ou une minijupe.

Prix : €

Site : www.showroomprive.com

Légende: € = <50 €; €€ = <100 €