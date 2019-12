Et si vous misiez sur du rouge pour vos looks de fêtes ?

Exit la petite robe noire, qui reste un incontournable durant la période des fêtes, place à la couleur. Rouge, de préférence, pour exprimer la passion, l’amour, ou encore la sensualité.

Que vous privilégiiez une robe, un costume, une jupe plissée, ou des stilettos vertigineux, on vous conseille vivement de choisir du rouge pour donner du pep’s à ces interminables soirées.

La robe courte à sequins de Molly Bracken

Dos nu, sequins à gogo, jeux de transparence, et motifs graphiques : la marque de prêt-à-porter Molly Bracken en met plein la vue pour les fêtes de fin d’année avec cette robe courte rouge foncé. Un modèle glamour que vous pourrez accessoiriser au gré de vos envies pour jongler entre un look chic ou sexy.

> Prix : €€

> Où la trouver : Mollybracken.com.

La robe midi bandeau à nœud de Boohoo

Boohoo mise sur des fêtes de fin d’année placées sous le signe du glamour avec cette robe bustier moulante et subtilement fendue d’un rouge profond. Sa particularité ? Elle est pourvue d’un nœud imposant juste au-dessous de la poitrine pour le côté chic.

> Prix : €

> Où la trouver : Boohoo.com.

La combi-pantalon de H & M

L’enseigne suédoise propose une combinaison-pantalon entièrement recouverte de fleurs pour se démarquer à l’occasion des fêtes de fin d’année. En crêpe, ce modèle est pourvu d’un haut croisé, de manches longues, et d’une ceinture à nouer de façon classique ou sur le côté.

> Prix : €

> Où la trouver : Hm.com.

Les sandales La Déterminée par André

André présente un modèle de nu-pieds rouge vibrant pour accessoiriser vos tenues de Noël et du Jour de l’an, La Déterminée. Perchées sur un talon de 9 cm avec des bandes rouges et or, les sandales se démarquent grâce à des brides en cuir et des jeux de découpe, ainsi qu’une semelle en caoutchouc.

> Prix : €€€

> Où les trouver : Andre.fr.

Les escarpins en cuir daim rouge de Jules & Jenn

La marque de chaussures et d’accessoires Jules & Jenn voit rouge pour les fêtes avec cette paire d’escarpins à la fois chic et sexy. Fabriqué main en Espagne, ce modèle a été conçu en daim rouge foncé et dispose d’une semelle intérieure en cuir d’agneau naturel et d’une semelle extérieure en cuir naturel. Le tout agrémenté d’un talon de 8.5 cm.

> Prix : €€€

> Où les trouver : Julesjenn.com.

Légende des prix : € < 45€, €€ entre 40€ et 60€, €€€ > 60€