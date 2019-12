Eastpak présente le fruit de sa collaboration avec Ader Error

Après avoir dévoilé une collection avec Smiley début décembre, Eastpak change de registre et signe une collaboration streetwear, entre minimalisme et fonctionnalité, avec la marque coréenne Ader Error.

Portée par un collectif de créateurs anonymes, la marque coréenne Ader Error est connue pour son univers streetwear et son amour pour l'art et la culture. Elle met aujourd'hui son savoir-faire et son ADN au service de la marque américaine Eastpak, dont les sacs urbains et les bagages sont utilisés aux quatre coins du monde.

Ce partenariat se distingue par son esprit fonctionnel et minimaliste avec des couleurs sombres, en particulier le coloris Ader Black, et ses multiples poches de rangement et éléments détachables.

Le tout a été fabriqué en nylon durable avec çà et là des dos et des cloisons en maille.

Le Padded Pak'r, sac à dos emblématique de la marque Eastpak, a été totalement réinventé pour l'occasion, tout comme les sacs multifonctions Ader Sling et le Ader Crossbody. Tous les trois sont proposés avec un logo co-brandé facilement identifiable. La collection est d'ores et déjà disponible dans les boutiques Eastpak et sur son e-shop.