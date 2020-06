Du 34 au 54, ces maillots de bain sont faits pour vous... toutes !

Les vacances sont bookées (ou presque), reste maintenant à définir ce que vous allez glisser dans votre valise pour profiter de cette parenthèse estivale. Choisir son maillot de bain n'est pas une mince affaire si l'on considère qu'il doit combiner style et confort tout en sublimant les courbes de chaque femme. Pas facile quand on sait que les marques sont encore peu nombreuses à adapter leurs modèles à toutes les morphologies.

Issu de la collection Casablanca Solid Splashes de Triumph, ce modèle se distingue par son minimalisme chic et ses multiples fronces qui subliment la silhouette. Conçu en jersey doux, il intègre la technologie Quick-Dry, qui évacue l'eau vers l'extérieur pour un plus grand confort. Le tout agrémenté de bretelles fines réglables pour s'adapter à toutes les femmes et d'une couture galbante au milieu du dos. Disponible en bleu lagon, ce une-pièce est proposé dans des tailles variant du 40B au 50D. > Prix : €€ > Où le trouver : Triumph.com

Le maillot de bain sculptant de H&M

Le géant suédois propose également un vaste choix de tailles pour sa catégorie swimwear, comme en témoigne ce modèle une-pièce effet sculptant au niveau du ventre, du dos et des fesses. Pourvu de bretelles amovibles, le maillot rend grâce à la silhouette féminine grâce à des fronces sur le côté et se pare de multiples fleurs colorées pour un look exotique. Il est disponible dans des tailles comprises entre 32 et 50 et existe en version unie noire.

> Prix : €

> Où le trouver : Hm.com

Légende : € = moins de 50€; €€ = plus de 50€