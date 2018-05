Deux-roues : roulez léger, mais protégé cet été

Les beaux jours arrivant, il est temps pour les motards et scooteristes d'alléger leur équipement pour mieux supporter les chaudes températures, tout en restant protégés en cas de chute. De la tête aux pieds, voici une tenue pour homme alliant sécurité et style.

Le casque modulable

Les casques modulables, comme le Evo-One 2 de Shark ou le N100-5 de Nolan, ont l'avantage de servir par tous les temps puisqu'ils passent du mode intégral à jet (face avant relevée) en un geste. Il existe deux sortes de modulables, l'un avec la mentonnière rabattue complètement vers l'arrière, l'autre sur le haut du casque. L'Evo-One 2 voit sa mentonnière se rabattre plus facilement totalement à l'arrière pour un meilleur aérodynamisme. Le Nolan N100-5, N100 de cinquième génération, arbore une mentonnière qui se bloque sur le haut du casque, moins aérodynamique par conséquent, mais dans ce cas la mentonnière est plus robuste.

Prix: €€€

Le blouson en cuir

Qu'il soit d'inspiration perfecto comme le Gomore de Segura, ou plus vintage comme le Nova de Helstons, le blouson en cuir reste une valeur sûre pour s'habiller léger tout en étant protégé. Le premier modèle bénéficie de protections aux épaules et aux coudes (réglables) et intègre une poche pour la protection dorsale (en option), trois éléments de sécurité indispensables. En cas de fraîche matinée ou soirée, une doublure thermique est prévue (existe en noir ou marron brique). Le second, à l'aspect fripé-froissé, intègre trois coques amovibles (épaules, coudes et dorsale) et un gilet sans manches amovible (blanc ou bleu).

Prix: €€€€

La paire de gants

Même s'il fait très chaud, il est important de se protéger les mains car elles sont souvent en première ligne lors d'une chute. Le gant Sprint 2 de Racer a l'avantage d'être en cuir perforé, donc à la fois solide et aéré. Il dispose d'éléments de protection au niveau des phalanges et d'un index tactile, utile pour l'utilisation d'un smartphone. Ambiance plus sport pour le RS Recall de Ixon , mais aux caractéristiques quasiment identiques.

Prix: €

Le jean

Rien de tel que l'intemporel jean, et c'est encore mieux quand ce dernier intègre des protections aux hanches et aux genoux, renforcées par des empiècements Kevlar (également au niveau des fesses), comme le Donovan de Bering. Pour la petite touche en plus, on apprécie le Hopper de Segura avec sa petite chaîne métallique sur le côté droit.

Prix: €€

La paire de chaussures

Que vous soyez plutôt baskets ou plutôt chaussures de ville, l'important est que les chaussants aient au minimum des renforts au niveau de la malléole et un à la pointe du pied pour le sélecteur de vitesse. La semelle se doit d'être antidérapante. Pour un style décontracté, on peut opter pour la Stars de Bering (€, en marron/écru, marine/blanc et noir/blanc); pour un look plus habillé, une paire de boots City de Helstons conviendra (€€, en noir, marron, tan ou beige).

Légende: € = moins de 100 €, €€ = de 100 à 200 €, €€€ = de 300 à 400 €, €€€€ = plus de 400 €