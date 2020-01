Des nouvelles baskets connectées

Données de course en temps réel

Cette semaine, Asics a présenté à Las Vegas un prototype de ce qui deviendra le premier représentant d'une gamme complète de chaussures intelligentes. Ces baskets n'ont pas encore de nom mais elles ont été conçues en partenariat avec la start-up japonaise No New Folk Studio Inc. et sont équipées d'une technologie qui vise à analyser les performances du coureur en temps réel.

Ce recueil de données est rendu possible par un capteur appelé Orphe Track de No New Folk Studio.

Grâce à plusieurs signaux physiques, des données de course en temps réel sont visibles par le sportif grâce à une application mobile complémentaire.

Ce partenariat est une première pour Asics mais les capteurs de No New Folk Studio ont déjà été intégrés à d'autres baskets actuellement vendues au Japon. Asics prévoit la commercialisation de ses premières baskets intelligentes intégrant le capteur Orphe Track dans le courant de l'année 2020.