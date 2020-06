Des maillots de bain aux lignes épurées pour allier chic et confort

Exit les noeuds, volants et autres froufrous, cet été, on privilégie les matières et les coupes confortables pour être à l'aise durant nos séances de farniente, bronzette et trempette. "Less is more" sera le mantra de la saison pour toutes celles qui misent sur un look minimaliste chic, grande tendance du printemps-été 2020.

Voici trois modèles dont vous ne pourrez plus vous passer à la plage comme pour vos soirées estivales.