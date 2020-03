Converse crée sa première collection de vêtements unisexes

Les "formes" plutôt que le genre

Cette nouvelle collection proposera cinq articles de base dans seulement 4 tailles différentes, alors que Converse propose habituellement 14 tailles partagées entre les gammes masculines et féminines. Cette collection découle du fait que la taille n'est une identité en soi. Converse espère imposer SHAPES dès sa commercialisation à l'été 2020.

En vue d'être plus durables et plus inclusifs, les vêtements de cette gamme seront conçus à partir d'un mélange de coton recyclé (à 50%). L'autre moitié proviendra de coton vierge.

La marque prévoit déjà sa collection pour l'automne 2020, intitulée Utility Fleece, et pour 2021, Court Ready, deux collections pensées pour les skateurs et les basketteurs qui comme SHAPES, mettront l'accent sur le confort en mouvement et encouragera l'expression de soi.