Confinement : 3 bonnes raisons de commander sa robe de mariée en ligne.

Si le sur mesure demeure un rêve pour de nombreuses futures mariées, avec ses séances d'essayage et de retouches pour parvenir à une tenue parfaite et personnalisée, les marques et créateurs sont de plus en plus nombreux à proposer des robes de cérémonie via leur e-shop. Voici trois bonnes raisons qui pourraient vous pousser à commander votre robe de mariée en ligne.

Faire face aux imprévus Si la situation sanitaire mondiale est tout à fait exceptionnelle, empêchant les futures mariées de récupérer leur robe et/ou entraînant de nombreux reports et annulations de mariages, nombreux sont les petits imprévus qui peuvent entacher la préparation d'un mariage (déjà stressante pour un grand nombre) et réduire considérablement les allers-retours chez votre créatrice préférée. En commandant votre robe de mariée en ligne, vous êtes sûre de la recevoir en temps et en heure, et il ne tient qu'à vous de prévoir un délai pour faire les retouches qui s'avèrent nécessaires pour le jour J. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de plus en plus de modèles de qualité qui combleront les goûts de chacune. Plusieurs créateurs et marques comme Fabienne Alagama, Maison Floret, Lorafolk ou Laure de Sagazan proposent déjà leur collection civile, des accessoires, ou encore de la lingerie en ligne.

Un prix plus accessible Même en vous connectant à l'e-shop d'un créateur, vous accéderez à des modèles globalement plus accessibles qu'en boutiques ou en ateliers. Pourquoi ? D'abord, parce que ce sont essentiellement les collections civiles qui sont proposées à la vente en ligne et non le sur mesure, mais aussi parce qu'il n'y a pas justement les différents essayages et diverses retouches à réaliser. Par ailleurs, de nombreuses enseignes de prêt-à-porter comme La Redoute, H&M, Asos, Maison 123, C&A, Monoprix ou Kiabi, se sont mises aux robes et autres tenues de mariée, que ce soit seules ou en collaboration avec des maisons spécialisées, proposant une large panoplie de modèles à moins de 200 euros en ligne. Une opportunité unique pour de nombreuses femmes qui préfèrent consacrer l'essentiel du budget mariage au lieu de la cérémonie ou au repas, par exemple.