Clara Luciani s'essaie à la mode pour Sandro

Si elle est connue et appréciée pour sa voix grave et ses morceaux pop-rock aux influences rétro, Clara Luciani fait également l'unanimité avec ses looks toujours très pointus, tour à tour inspirés des seventies et du vestiaire masculin.

Si vous appréciez son style, vous ne pourrez être que séduite par sa première collection pour Sandro, conçue en partenariat avec Evelyne Chetrite, la créatrice de la marque française, qui rappelle ses propres looks. La collection est disponible sur le site de Sandro.