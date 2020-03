Chloé renouvelle son engagement pour l'égalité des sexes avec la capsule "Girls Forward"

Soutenu par Katie Holmes et Lucy Boynton

Offrir des compétences numériques et technologiques, la capacité d'entreprendre et par extension, confiance et liberté, à des millions d'adolescentes et jeunes femmes dans le monde. Tel est l'objectif du partenariat international "Girls Forward" initié par Chloé et l'Unicef et soutenu par Lucy Boynton et Katie Holmes.

Les deux actrices se sont associées au projet avec la volonté de sensibiliser le public sur les réseaux sociaux mais cette campagne mondiale se traduit également avec le lancement d'une collection mode. La maison Chloé met en vente un T-shirt, décliné en deux teintes, un bracelet et un collier, dont 100% des bénéfices seront reversés à l'Unicef pour soutenir ses programmes en faveur de l'égalité des sexes.