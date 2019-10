Boohoo crée une capsule aussi féminine qu'effrayante pour Halloween

Dans un peu plus d'une semaine, nombreuses sont les femmes qui revêtiront le costume idéal pour célébrer Halloween aux quatre coins du monde. La marque de prêt-à-porter et d'accessoires Boohoo a décidé de leur donner un coup de pouce avec une collection alliant glamour, sensualité et terreur, à découvrir en ligne.

La marque Boohoo veut faire d'Halloween une fête féminine et glamour avec toute une collection de vêtements et d'accessoires destinée à faire grimper la température d'un cran le 31 octobre prochain. A la clé? Une sélection de robes, combinaisons, bodys, jupes, pantalons et tops ultra sexy revisités dans des motifs et des couleurs effrayants.

Les imprimés animaliers, notamment léopard, sont très présents et s'imposent sur un short cycliste, une combinaison décolletée, des robes moulantes à fines bretelles ou encore un body, en version classique ou en rouge et noir. La dentelle est également légion, tout comme le vinyle, le cuir synthétique, et le tulle.

Parmi les motifs les plus terrifiants, figurent les incontournables squelettes black & white, les toiles d'araignée, les taches de sang ou encore les chauves-souris.

Une série d'accessoires vient compléter cette capsule de prêt-à-porter, parmi lesquels une manchette toile d'araignée, des oreilles de chat en dentelle, des bijoux de cheveux à messages, un ras-de-cou à chaîne style gothique, un ras-de-cou araignée à strass ou encore des boucles d'oreilles squelettes.

L'intégralité de la collection est disponible en ligne sur l'e-shop de Boohoo à des prix accessibles.