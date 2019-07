Adidas et Stella McCartney: deux prototypes de tenues sportives innovantes et éco-respectueuses

Adidas et Stella McCartney proposent deux innovations, parmi lesquelles le premier vêtement commercial fabriqué grâce à une technologie qui purifie le coton usagé pour le transformer en un nouveau textile.

Le premier vêtement, un sweatshirt 100% recyclable, a été créé grâce au procédé NuCyclTM, qui "transforme de vieux vêtements en matériaux de grande qualité pour la création de nouvelles pièces", comme l'explique Evrnu, la compagnie qui a développé cette technologie.

Le sweatshirt Infinite Hoodie est fait à 60% de NuCyclTM et à 40% de coton bio recyclé. Il est lui-même recyclable.

La deuxième pièce proposée par Adidas by Stella McCartney est une robe de tennis en MicrosilkTM et cellulose mélangé.

La robe de tennis Biofabric, la première du genre, est un prototype élaboré en partenariat avec Bolt Threads, une entreprise spécialisée dans les matériaux et fibres bio-développés.

MicrosilkTM est un textile à base de protéines, composé d'ingrédients tels que l'eau, le sucre et la levure. Il est donc totalement biodégradable.

James Carnes, vice-président de la stratégie de création chez Adidas, précise que la création de vêtements à partir de plastique recyclé n'était qu'une étape.

"Le prochain défi sera d'éliminer totalement le gaspillage en [...] explorant des moyens de créer des produits totalement recyclables ou biodégradables."

"Nous ne possédons pas toutes les solutions et nous ne pourrons accomplir cela seuls. En collaborant avec des partenaires qui partagent cette vision des choses, comme Evrnu et Bolt Threads, nous combinerons l'expertise d'Adidas à des savoirs spécialisés pour faire émerger un monde exempt de gaspillage."

Stella McCartney ajoute que la mode est l'un des secteurs les plus destructeurs pour l'environnement et que le moment est venu de trouver des alternatives et des solutions à la pollution des déchets toxiques.