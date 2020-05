A quoi ressemble la première collection signée Quay x Lizzo ?

Après Chrissy Teigen, Jennifer Lopez ou Kylie Jenner, la marque fait confiance à la chanteuse Lizzo , connue pour son franc-parler et ses looks hauts en couleurs.

Quay Australia fait le bonheur des fashion addicts depuis plusieurs années déjà grâce à des lunettes accessibles répondant aux tendances du moment et à des collaborations toujours plus séduisantes.

Une collab sous le signe de l'inclusion et de la solidarité

"Nous voyons Lizzo comme une icône de la confiance en soi, de l'amour-propre et de l'expression de soi. Elle s'exprime en toute franchise et de ce fait, nous encourage à faire de même. Confiance en soi, expression de soi et authenticité sont au cœur des messages que nous véhiculons chez Quay. Nous sommes donc ravis de nous associer avec quelqu'un qui incarne cela et de nous unir pour aider les plus démunis grâce à Feeding America", souligne Jodi Bricker, CEO de Quay.

La chanteuse et la marque se sont engagées à faire don d'un million de repas via un programme caritatif.

Composée de solaires, de lunettes Blue Light et d'accessoires, la collection comprend des modèles iconiques comme les masques, les cat-eye ou encore les lunettes type aviateur. Pour faire écho au style de Lizzo, on découvre des montures décorées d'étoiles, de clous ou de paillettes, ainsi que des masques ultra colorés.