7 collabs mode à shopper pour le 90e anniversaire de Mickey

Véritable icône de la pop culture, Mickey Mouse inspire l'univers de la mode et de la couture depuis près de neuf décennies. A l'occasion de son 90e anniversaire, célébré le 18 novembre prochain, nombreuses sont les marques de prêt-à-porter et d'accessoires qui ont tenu à participer aux festivités, en collaboration avec Disney, via des collections à la fois colorées, fantaisistes, féeriques et régressives. A l'image de la souris la plus célèbre de la planète. Tour d'horizon des éditions limitées à se procurer d'urgence pour célébrer comme il se doit l'anniversaire de Mickey.

Lacoste La marque au crocodile célèbre ses 85 ans et le 90e anniversaire de Mickey avec une collection pour hommes, femmes et enfants. Pour l'occasion, Mickey, ou Minnie sur certaines pièces, enfile sa panoplie de joueur de tennis et s'invite sur des polos, des T-shirts, des sweats, des pulls, des robes en molleton, des sneakers, ou encore des pièces de maroquinerie. A découvrir courant novembre dans des boutiques à travers le monde.

Levi's La marque Levi's se joint également aux festivités liées au 90 printemps de Mickey avec une collection en édition limitée. La souris s'impose sur les essentiels de Levi's, dont les iconiques Trucker Jacket et jeans 501. La capsule est complétée par des T-shirts, des sweats, et des accessoires.

Rag & Bone C'est toute une collection de prêt-à-porter que propose Rag & Bone pour l'anniversaire de Mickey, avec une multitude de références à l'univers de la mythique souris. Cette édition limitée comprend des T-shirts, des sweats, des chemises en coton, des pulls en cachemire, des polos, des vestes en jeans, ou encore des sneakers. Elle est proposée en magasins et en ligne.

Bershka La chaîne de magasins Bershka rend hommage au personnage emblématique de Disney avec une collection de prêt-à-porter pour hommes et femmes aux accents streetwear. Les fans de la souris aux grandes oreilles apprécieront des pulls, des sweats, des T-shirts, et même une doudoune. Les créations sont disponibles en magasins et en ligne.

Nixon La marque d'accessoires Nixon s'est amusée avec plusieurs détails liés à l'univers de Mickey pour imaginer une collection de montres fantaisistes. Non contente de glisser ça et là le nombre 90, en référence à l'âge de Mickey, Nixon a utilisé les membres de la souris iconique en guise d'aiguilles. L'occasion de profiter d'un garde-temps unique à l'effigie du personnage de Disney. Des sacs et de la petite maroquinerie complètent la collection. A découvrir en boutiques et en ligne.

Vans Sk8-Hi, Old Skool, Authentic, Slip-On, ou encore Authentic Gore : les sneakers phare de Vans se réinventent aux couleurs de Mickey Mouse pour son 90e anniversaire. Le tout rendant hommage à l'univers de la souris, mais aussi à sa carrière cinématographie. La collection est enrichie de sacs à dos, de casquettes, de vêtements, et de chaussettes, sublimés par les couleurs californiennes de Vans.

