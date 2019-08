6 collab' mode à découvrir dès la rentrée

TommyXLewis Qui aurait cru que mode et Formule 1 pouvaient faire bon ménage ? C’est le cas depuis mars 2018 et la nomination de Lewis Hamilton en tant qu’ambassadeur de Tommy Hilfiger. Le quintuple champion du monde de F1 joue désormais les mannequins et co-créateurs pour la marque avec une troisième collection masculine dans les rangs. Celle-ci, qui mixe streetwear et sportswear, sera disponible à compter du 2 septembre 2019, et comprendra un bomber molletonné, des chemises à carreaux, un pantalon chino ajusté, un polo manches longues, des T-shirts, des sweats, des hoodies, une doudoune réversible, une parka, des bonnets, un cache-cou, un sac à bandoulière, ou encore un sac à dos.

Les plus sportives

Kaporal x OM

Si l’Olympique de Marseille ne brille actuellement pas par ses résultats sportifs, le club sera malgré tout sous le feu des projecteurs à la rentrée grâce à sa collaboration avec Kaporal. Un projet initié pour les anniversaires respectifs du club phocéen et de la marque, âgés de 120 ans et 15 ans. A la clé ? Une collection en denim pour adultes et enfants. Le public pourra se procurer des jeans bien sûr, mais également des vestes, des chemises, une jupe, des ceintures et une pochette. La plupart des modèles seront déclinés dans un style classique, tandis que certains afficheront un imprimé camouflage. La collection sera disponible début septembre dans les réseaux de magasins de Kaporal et de l’OM et sur leurs e-shops respectifs.

DKNY x NFL

Là encore, il est question d’anniversaires. La marque DKNY, qui célèbre ses 30 printemps, et la National Football League (NFL), qui s’apprête à souffler sa 100e bougie, font équipe le temps d’une collection inspirée par l’athleisure. Réservée aux femmes, cette ligne de prêt-à-porter honore toutes les franchises de la Ligue avec des vêtements ornés de chacun des logos, des Chiefs de Kansas City aux Ravens de Baltimore en passant par les Bears de Chicago. Manteaux, robes, T-shirts, hoodies, et leggings sont d’ores et déjà disponibles dans une sélection de points de vente dont Macy’s, et en ligne.