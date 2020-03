5 pièces mode pour rester chic et féminine en télétravail

L'ensemble oversize aux motifs abstraits de H&M Studio. - © Courtesy of H&M

Difficile de ne pas se laisser aller quand on travaille à domicile, confinée, seule ou en famille, comme si, finalement, tous les jours ressemblaient à un dimanche. Dans la mesure du possible, il convient d'agir comme si vous partiez travailler, avec un make-up naturel et une garde-robe un minimum travaillée. Pour celles qui regardent chaque matin leurs placards avec perplexité et frustration, voici 5 pièces mode qui vous permettront d'allier style et confort à la maison.

L'ensemble oversize aux motifs abstraits de H&M Studio Le géant suédois, à travers sa nouvelle collection H&M Studio, propose un ensemble ample orné d'imprimés colorés abstraits à porter façon homewear comme en extérieur. Alliant confort et élégance, l'ensemble se compose d'une chemise en tissu dotée de fentes latérales et d'un pantalon en satin brillant avec des poches couture positionnées sur les côtés et de fausses poches passepoilées dans le dos.

Le pantalon Falling Sun de Billabong Si elle est surtout connue pour ses vêtements de surf, la marque Billabong n'en propose pas moins des pièces décontractées à la fois colorées et casual qui vous permettront d'être à l'aise en télétravail. En témoigne ce pantalon ample et léger en viscose entièrement recouvert de motifs tropicaux pour rêver d'ailleurs en cette période de confinement.

La combinaison-pantalon Lili Sidonio Quoi de plus agréable que d'évoluer dans une combinaison-pantalon ample avec des détails mode ultra tendance ? C'est ce que propose Lili Sidonio avec ce modèle entièrement décoré d'imprimés végétaux pour un rendu à la fois élégant et zen, rehaussé de pompons et sublimé par une taille smockée.

L'ensemble top et pantalon côtelés de Boohoo La marque Boohoo mise sur un ensemble esprit cocooning pour travailler avec style chez soi, avec à la clé un top et un pantalon subtilement ample côtelés. D'esprit homewear, cet ensemble couleur camel se distingue clairement par ses détails, et notamment le top noué sur le devant.

