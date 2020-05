5 maillots de bain eco-friendly qui ont (aussi) du style

Avec l'arrivée des beaux jours, l'heure est au renouvellement de votre garde-robe, avec le maillot de bain en pièce maîtresse de la saison. Exit les matières nocives pour l'environnement, cette année les bikinis et maillots une-pièce se déclinent dans des fibres fabriquées à partir de déchets collectés dans les océans.

Le respect de l'environnement est au cœur de l'ADN de la marque Coco Frio, fondée par Gwendoline Dessi, dont les créations sont conçues en Econyl, une fibre fabriquée à partir de filets de pêche collectés dans les océans. C'est le cas du modèle Positano , dont le maintien et la coupe sexy conviennent à toutes les morphologies . Il se décline cette année dans un imprimé Fleurs de Lys, qui invite au voyage. D'autres motifs et couleurs sont également disponibles. > Prix : €€

Shell par Initial S

La marque Initial S s'est elle aussi engagée en faveur de l'environnement avec le maillot de bain une-pièce Shell, qui se distingue par une coupe intemporelle, légèrement échancrée, et un triangle doré dans le bas du dos. Ce modèle Made in France a été conçu en fibres de nylon régénéré à partir de déchets plastiques trouvés dans la mer et sur terre. Il est disponible en plusieurs coloris dont Deep Blue.

> Prix : €€