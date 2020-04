4 robes de mariée à shopper en ligne

En pleine période de confinement, difficile de se rendre chez un créateur/trice qui confectionnera la tenue rêvée. Il est toutefois possible d'accéder à une large sélection de robes en ligne pour être la plus belle le jour J.

Si les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus ont repoussé le coup d'envoi de la saison des mariages, nombreux sont celles et ceux qui sauteront le pas d'ici la fin de l'année 2020.

Le géant suédois propose depuis quelques années des robes de mariée, longues ou courtes, et des tenues pour les invités et les demoiselles d'honneur. Parmi les modèles phare, cette longue robe en mousseline agrémentée d'un corsage en dentelle ajourée pour la touche romantique. Pourvue d'une doublure en satin, la robe est proposée dans des tailles allant du 32 au 46. > Prix : €

La robe de mariée d'Asos Edition

Asos dispose également de son lot de robes de mariée, déclinée dans des matières diverses et variées. En témoigne cette longue robe en satin pourvue de manches légèrement amples type kimono. Minimaliste et épuré, le modèle affiche une taille ajustée et se pare d'un décolleté vertigineux. Disponible dans des tailles allant du 32 au 46 selon la disponibilité.

> Prix : €€