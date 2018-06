Yves Saint Laurent en dix dates clés

Le grand couturier français Yves Saint Laurent est décédé à Paris le 1er juin 2008, il y a tout juste dix ans.

L'occasion de revenir sur les moments les plus marquants de sa vie et de sa carrière, de ses années chez Dior au succès de sa propre maison de couture, fondée en association avec Pierre Bergé. Retour sur les dix grandes dates qui ont marqué l’œuvre du "créateur de génie" qu'était Yves Saint Laurent.

1936 : Yves Mathieu-Saint-Laurent, que l'on connait sous le nom d'Yves Saint Laurent, naît le 1er août 1936 à Oran, en Algérie, où il grandit et fait ses études avant d'emménager à Paris en 1954.

1957 : le 15 novembre, Yves Saint Laurent devient le directeur artistique de la maison Dior, succédant à Christian Dior, décédé le 24 octobre de la même année. Moins de trois mois plus tard, le 30 janvier 1958, il présente sa première collection pour la maison, la célèbre ligne "Trapèze".

1958 : le mois de février est marqué par une rencontre primordiale dans la carrière, et plus encore dans la vie d'Yves Saint Laurent. A l'occasion d'un dîner organisé à la Cloche d'Or à Paris, le couturier fait la connaissance de Pierre Bergé, qui partagera sa vie pendant 50 ans.

1961 : un an après avoir quitté la maison Dior, Yves Saint Laurent fonde sa propre maison de couture, en partenariat avec Pierre Bergé. Le légendaire logo de la marque, qui représente l'entrelacement des initiales du couturier, est créé la même année par le graphiste Cassandre. La première collection de la maison sera présentée le 29 janvier 1962 à Paris.

1966 : Yves Saint Laurent révolutionne un peu plus l'univers de la mode avec le lancement du smoking pour femme, sa pièce la plus iconique, dont les premiers modèles sont issus de la collection automne-hiver 1966 de la maison.

1968 : la saharienne voit le jour, une année après la présentation de sa collection hommage à l'Afrique. Toujours inspirée du vestiaire de l'homme, cette pièce devenue iconique révolutionne la mode féminine, et lui apporte chic et confort.

1971 : audace et scandale sont des mots qui ont marqué la carrière d'Yves Saint Laurent. Outre ses collections, parfois jugées sulfureuses, Yves Saint Laurent a créé la polémique via plusieurs campagnes publicitaires. Cette année-là, il pose nu face à l'objectif du photographe Jeanloup Sieff pour incarner son parfum "Pour Homme". Un cliché aujourd'hui légendaire.

1982 : le grand couturier français reçoit l'International Fashion Award of the Council of Fashion Designers of America, le conseil des créateurs de mode américains, pour son travail dans la mode et sa carrière de designer.

2002 : coup de tonnerre dans l'univers de la mode. Lors d'une conférence de presse, orchestrée le 7 janvier, Yves Saint Laurent annonce qu'il fait ses adieux à la couture.

2008 : la France et le monde apprennent, le 1er juin, le décès du créateur, qui a marqué à jamais l'histoire de la mode. Yves Saint Laurent avait 71 ans.