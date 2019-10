Yves Saint Laurent à l'honneur au Musée des Tissus de Lyon

Le Musée des Tissus de Lyon rend hommage au grand couturier Yves Saint Laurent ainsi qu'à ses nombreuses collaborations avec des soyeux lyonnais et fabricants d'étoffes de la région à travers une exposition programmée du 9 novembre au 8 mars prochains. L'occasion de découvrir des pièces parfois inédites du couturier français, et d'appréhender son processus créatif.

Orchestrée en collaboration avec le Musée Yves Saint Laurent Paris, l'exposition "Yves Saint Laurent - Les coulisses de la haute couture à Lyon" revient sur quatre décennies de création, entre 1962 et 2002, et d'étroites collaborations avec des soyeux et fabricants de tissus et d'étoffes de la région lyonnaise pour la création de silhouettes parmi les plus emblématiques du XXe siècle.

Découvrir et reconnaître les matières, visualiser des pièces inédites pensées et conçues par Yves Saint Laurent, comprendre son processus créatif et se rendre compte du travail minutieux que demandent la plupart des créations de la maison. C'est ce que propose le Musée des Tissus de Lyon avec cette exposition, qui devrait ravir le public pendant près de quatre mois.

Dès le début de l'exposition, le visiteur est convié à appréhender les différentes étapes de conception d'une pièce de haute couture à travers une robe de mousseline et un manteau trois-quarts en moire. Puis, le parcours de la manifestation se poursuit avec la présentation de 25 silhouettes issues des collections du Musée Yves Saint Laurent Paris installées pour honorer huit maisons lyonnaises avec lesquelles le grand couturier a collaboré durant quatre décennies. Parmi elles, on retrouve Brochier, Sfate & Combier, Abraham, ou encore Beaux-Valette.

Le public aura également l'opportunité d'admirer la robe de mariée dite "Shakespeare", pièce exceptionnelle issue de la collection automne-hiver 1980 d'Yves Saint Laurent.

Une création ornée de bijoux rendue possible grâce au partenariat de cinq maisons lyonnaises.

Outre les modèles créés par le grand couturier français, l'exposition s'appuie sur des échantillons de textile, des croquis originaux, des documents d'archives, des clichés et des interviews filmées, mis à disposition des visiteurs.

(Yves Saint Laurent - Les coulisses de la haute couture à Lyon" - du 9 novembre 2019 au 8 mars 2020 - Musée des Tissus - 34 rue de la Charité, Lyon 2e)