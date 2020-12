Wires Glasses a conçu le masque de protection idéal pour les porteurs de lunettes

La marque de lunettes Wires Glasses a sans doute (enfin) trouvé le moyen le plus efficace pour permettre à chacun de combiner protection et visibilité optimale en toutes circonstances.

La marque Wires Glasses devrait mettre un terme à leur calvaire avec un modèle de masque de protection unique exclusivement pensé pour celles et ceux qui voudraient simplement y voir plus clair au quotidien.

Difficile de marcher, de faire ses courses, ou d’avoir une discussion sérieuse lorsque vos lunettes sont régulièrement recouvertes de buée. C’est pourtant un problème que rencontrent les porteurs de lunettes depuis le début de la pandémie, et l’obligation de porter un masque dans les lieux publics.

Réinterpréter le masque facial pour l’adapter aux porteurs de lunettes

Les modèles proposés sur l’e-shop de la griffe ne sont pas maintenus par les oreilles comme la plupart des masques, mais sont attachés à la monture des lunettes. Non seulement cela réduit le développement de buée, mais en plus – reconnaissons-le – cela semble beaucoup plus confortable.

Et pour ne rien gâcher, la marque utilise l’impression 3D pour la conception de ses lunettes afin de réduire ses déchets et a recours à des matières écoresponsables.

Lire aussi : Mascné : trois astuces simples (et efficaces) pour limiter les éruptions cutanées