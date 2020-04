Winnie Harlow, Elsa Hosk, Izabel Goulart : les looks de la semaine en mode confinement

De Winnie Harlow à Izabel Goulart en passant par Elsa Hosk, voici les looks les plus marquants de la semaine.

Ode à Beyoncé pour Winnie Harlow

Comme pour chacun d'entre nous, le temps semble de plus en plus long en confinement pour le mannequin canadien Winnie Harlow. La jeune femme a récemment privilégié sa chambre pour passer sa journée en quarantaine, optant pour un simple T-shirt large et des sous-vêtements en guise de tenue. Mais pas n'importe quel T-shirt : la top met à l'honneur ses goûts musicaux avec un modèle à l'effigie de la chanteuse Beyoncé.