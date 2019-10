Will Smith lance une gamme de vêtements en hommage au Prince de Bel-Air.

Will Smith se souvient du rôle central qu'il jouait dans la série "Le Prince de Bel-Air" avec une nouvelle collection de mode dédiée à son personnage.

L'acteur et musicien a tellement fréquenté la fictive "Bel Air Academy" dans la série qu'il a décidé d'appeler sa première gamme de vêtements Bel-Air Athletics. Cette collection propose des pièces sportives, rétro et preppy comme des t-shirts, des sweatshirts, des joggings et une veste réversible rappelant la série culte diffusée de 1990 à 1996 aux Etats-Unis et un an plus tard en France.

Cette ligne de 26 articles comprend aussi des accessoires comme un désodorisant, un sac de gym et un ballon de basket. Elle est commercialisée jusqu'au 14 octobre sur shop.willsmith.com.

C'est sur Instagram que la star a présenté ses pièces à ses 38 millions de followers avec une vidéo amusante dans laquelle il prend la pose comme un mannequin sans pour autant réussir à rester sérieux.

Will Smith se prend au jeu de la mode ces derniers temps: il a été choisi par la marque de luxe Moncler pour mener la campagne "Genius Is Born Crazy" en juillet dernier.