Whoopi Goldberg se lance dans la mode

Actrice, productrice et militante aux multiples talents, Whoopi Goldberg lance cette semaine une marque inclusive de vêtements, comme le rapporte Business of Fashion.

Appelée Dubgee, l'offre de prêt-à-porter contemporain est axée sur le confort. Whoopi Goldberg en a offert un aperçu sur Instagram et dans l'émission "The View", ces dernières semaines. Les pièces iront jusqu'à la taille XXXL et seront commercialisées chez Amazon, Le Tote, Neiman Marcus et Ashley Stewart.

"C'est un projet aussi sérieux que tout ce que j'ai pu faire d'autre dans ma vie", affirme Whoopi Goldberg à Business of Fashion. "Le premier message qu'il faut faire passer est 'Je me plais'. Je pense que le mot d'ordre de notre marque est 'La dernière chose dont vous devriez avoir à vous inquiéter est ce qui se trouve dans votre placard.'".

L'actrice marche ainsi sur les traces d'une ribambelle d'autres stars. Rihanna annonçait la semaine dernière le lancement d'une ligne de vêtements de luxe avec LVMH. Beyoncé avait dévoilé au mois d'avril qu'elle prévoyait de relancer la marque Ivy Park avec le géant Adidas, en plus de créer de nouveaux modèles pour l'équipementier. Ce mois-ci, Dolly Parton a également annoncé un contrat au long cours avec IMG dans le but de développer une ligne de vêtements, de bijoux et d'accessoires.