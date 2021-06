La marque Tod's a présenté sa collection masculine printemps-été 2022 dans le cadre de la semaine de la mode milanaise. A la clé ? Une approche casual et un esprit safari urbain voulus par le créateur Walter Chiapponi. Paris Modes Insider revient sur les inspirations fortes et les pièces et accessoires les plus marquants de la collection, ainsi que sur la pièce qui devrait faire l'unanimité l'été prochain.