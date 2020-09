Vous voulez assister à un défilé au premier rang ? Connectez-vous sur TikTok

Vous avez toujours rêvé d'assister à un défilé de mode en direct ? Jusqu'ici réservée à des invités triés sur le volet, la Fashion Week s'ouvre progressivement au public depuis le confinement du fait de l'émergence des défilés digitaux. Un nouveau pas vient d'être franchi avec l'application de partage de vidéos TikTok, qui s'associe à des créateurs et maisons pour proposer des contenus 100% mode à ses 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Le mois de septembre est généralement consacré aux présentations des nouvelles collections estivales des plus grandes maisons de mode à New York, Londres, Milan et Paris.

Ultra sélecte, la Fashion Week a toujours été un événement fermé très convoité par le public, capable d'attendre des heures derrière une barrière pour apercevoir les créateurs et mannequins du moment.

Un rêve pour certains qui se révèle de plus en plus accessible grâce au numérique et à la période de distanciation sociale à laquelle le monde est confronté.