Voici les bottes que vous porterez cet hiver !

Exit les bottines à lacets et les bottes de cow-boy qui ont rythmé votre quotidien l’hiver dernier, cette saison sera placée sous le signe de l’équitation avec les bottes cavalières en pièces maîtresses. C’est ce qui ressort du dernier rapport de Stylight, qui fait état d’une importante hausse des clics en une année pour cette catégorie.

En février dernier, à l’occasion des défilés automne-hiver 2020, les podiums ont fait la part belle à l’équitation avec des tenues de cavalières et des chaussures dédiées. Une tendance qui semble se confirmer et avoir attisé la curiosité des 12 millions d’utilisateurs mensuels de la plateforme de recherche Stylight qui enregistre une augmentation de +783% de clics pour les bottes cavalières en 2020 comparé à la même période en 2019.

D’une façon plus générale, les bottes hautes auront la cote cet hiver, et ce quel que soit leur style. Il faudra donc inévitablement composer avec les cuissardes, plates ou à talon, qui s’imposeront comme le must-have de la saison. La plateforme a observé une hausse de +1021% de clics pour les bottes hautes en un an seulement.

Puisque l’hiver signe le grand retour des classiques mais aussi des pièces fonctionnelles, les bottes militaires seront également de la partie (+238%), tout comme les bottes en daim (+46%) qui semblent avoir conquis le cœur des utilisateurs de la plateforme.

A contrario, certaines pièces incontournables l’an dernier ne font plus l’unanimité. C’est le cas des bottes effet croco et vinyle (-38%), des bottes de cow-boy (-26%), et des ankle boots (-4%).

Pour parvenir à ces résultats, Stylight a analysé le comportement d’achat de ses 12 millions d’utilisateurs mensuels sur ses différentes plateformes internationales, ainsi que les clics sur différentes catégories de produits au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2020.