Vivienne Westwood au tableau d'honneur des prochains British Fashion Awards

La créatrice et militante Vivienne Westwood sera la lauréate du prix "Swarovski Award for Positive Change" lors des Fashion Awards 2018.

La grande dame de la mode britannique recevra ce prix pendant l'événement organisé par le British Fashion Council (BFC) à Londres, le 10 décembre. Ce prix reconnait son "incroyable contribution" à l'industrie de la mode et son travail incessant pour promouvoir et encourager l'industrie de la mode vers des changements globaux pour le bien de l'environnement.

Vivienne Westwood, dont l'empire éponyme a su imposer son esthétique punk rock, s'est investie pour les causes environnementales et les droits de l'homme depuis de nombreuses années. Elle a su mener sa carrière de créatrice en parallèle de ses engagements auprès des associations telles que Liberty, Reprieve, Amnesty International, War Child, Les Amis de la Terre et la fondation Environmental Justice.

Elle s'est fait l'apôtre de la mode durable en collaborant avec des organisations telles que Ethical Fashion Initiative, l’œuvre caritative Cool Earth, et en s'associant en septembre 2017 avec le BFC pour le lancement de la campagne "Switch to Green" en faveur d'actions contre le changement climatique.

"Ce prix spécial permettra de reconnaître Vivienne Westwood comme une militante du changement tout au long de sa carrière", a commenté Caroline Rush, du British Fashion Council, dans un communiqué.

"Elle a mené la danse en soutenant les questions humanitaires et environnementales, et sa contribution à la mode britannique fait d'elle l'une des créatrices les plus respectées de l'industrie de la mode et une grande source d'inspiration pour nous tous."

Vivienne Westwood marche dans les pas de la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri, et Franca Sozzani, rédactrice en chef de Vogue Italia, qui ont reçu ce prix avant elle.

Les Fashion Awards, organisés chaque année en partenariat avec Swarovski, visent à célébrer la créativité et l'innovation dans le monde de la mode et les personnes qui ont fait changer les lignes au cours des 12 derniers mois.