Visite des coulisses de l'exposition "Luxes" du Musée des Arts Décoratifs parisien

Paris Modes Insider a eu accès en avant-première à l'exposition parisienne "Luxes" du Musée des Arts Décoratifs, et s'est entretenu avec son directeur, Olivier Gabet.

Cette vaste présentation, visible actuellement à Paris et jusqu'en mai prochain, donne à voir plus d'une centaine de pièces, dont certaines très rares, qui explorent le luxe sous toutes ses formes. Concept philosophique, anthropologique ou culturel, tous ces aspects sont présentés, organisés selon un parcours chronologique et thématique.