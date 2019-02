Virginie Viard prend la succession de Karl Lagerfeld (annonce officielle de la maison Chanel)

C’est avec une très profonde émotion que la Maison CHANEL a le regret d’annoncer le décès de Karl Lagerfeld, Directeur artistique de la Maison CHANEL depuis 1983.

Personnalité créative hors du commun, Karl Lagerfeld aura réinventé au fil de son inspiration, les codes de la marque créés par Gabrielle Chanel : la veste et le tailleur CHANEL, la petite robe noire, les tweeds précieux, les souliers bicolores, les sacs matelassés, les perles et bijoux fantaisie. Il disait de Gabrielle Chanel :

"Mon travail n’est pas de faire ce qu’elle faisait, mais ce qu’elle aurait pu faire. CHANEL, c’est une idée, qu’on peut réinterpréter indéfiniment".

Homme d’esprit érudit et éclairé, libre dans sa création comme dans son expression, Karl Lagerfeld a exploré de nombreux horizons artistiques, dont la photographie et la réalisation de courts-métrages. La Maison CHANEL a bénéficié de son talent pour toutes les campagnes image de la Mode depuis 1987. Enfin, on ne peut citer Karl Lagerfeld sans mentionner son sens inné de la répartie et de l’autodérision.

Pour Alain Wertheirmer, CEO de CHANEL, " Le génie artistique de Karl Lagerfeld, sa générosité et son intuition exceptionnelle qui lui donnaient un temps d’avance ont largement contribué au rayonnement de la Maison CHANEL dans le monde. Au-delà du grand créateur auquel j’ai donné carte blanche au début des années 80 pour réinventer la marque, c’est un véritable ami et complice que je perds aujourd’hui. "

Comme le souligne Bruno Pavlovsky, Président des Activités Mode de CHANEL, " Karl Lagerfeld a écrit une page essentielle de la légende de Gabrielle Chanel et de la Maison CHANEL, défilé après défilé, collection après collection. Par ses créations, il n’a cessé de sublimer les savoir-faire exceptionnels des ateliers de CHANEL et de ses Métiers d’art. Le plus grand hommage que l’on puisse lui rendre aujourd’hui est de suivre la voie qu’il a tracée en - je le cite- " continuant à embrasser le présent et à inventer le futur ".

"C’est à Virginie Viard, Directrice du Studio de création mode de CHANEL et la plus proche collaboratrice de Karl Lagerfeld depuis plus de 30 ans qu’Alain Wertheimer a confié le soin d’assurer la création des collections pour continuer de faire vivre l’héritage de Gabrielle Chanel et de Karl Lagerfeld.

La Maison CHANEL présente à sa famille et à tous ses proches ses très sincères condoléances.