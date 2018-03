Virgil Abloh chez Louis Vuitton : la fashion sphère enflamme la toile

La maison Louis Vuitton a annoncé, lundi 26 mars, la nomination de Virgil Abloh en tant que directeur créatif de ses collections masculines, succédant ainsi à Kim Jones.

Une nouvelle qui a rapidement fait le tour du monde, et enflammé fashion addicts, designers, mannequins, et icônes de mode. Le fondateur du label Off-White, qui fait partie depuis ce matin des sujets tendance du moment sur Twitter, a reçu une pluie d'encouragements et de congratulations sur Instagram de la part du monde de la mode. Tour d'horizon.

Première réaction, et non des moindres, Kim Jones lui-même a tenu à féliciter son successeur chez Louis Vuitton. Virgil Abloh remplace le créateur de mode, récemment devenu le nouveau directeur artistique de Dior Homme. Tout en sobriété, Kim Jones a dévoilé un cliché avec Virgil Abloh, accompagné du message "Félicitations à mon ami Virgil !!! Amour et respect".