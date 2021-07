Victoria’s Secret : Bridget Malcolm, ancien mannequin, dénonce la marque de lingerie

Bridget Malcolm, ancienne mannequin de Victoria’s Secret, expose les pratiques de la marque dans une vidéo TikTok devenue virale.

La marque Victoria’s Secret est décriée depuis des années pour ses mannequins ultra-minces, ultra-blanches et ultra pas représentatives de la société. Rebaptisée The VS Collective, la marque tente de se racheter une réputation et a d’ailleurs récemment annoncé qu’elle avait supprimé son défilé et son casting d’Anges en faveur de l’embauche d’un groupe de sept "porte-parole diversifiées".

Comme l’explique le NYPost, Bridget Malcolm avait écrit un article pour Harpers Bazaar en 2018 où elle détaillait sa lutte contre l’anxiété et un trouble de l’alimentation. Aujourd’hui, c’est sur TikTok qu’elle partage une nouvelle histoire avec les fans.

Elle a retrouvé le soutien-gorge qu’elle portait lors du défilé 2016 : "J’ai trouvé mon soutien-gorge du défilé Victoria’s Secret 2016. C’est une taille 30A, je suis maintenant une taille 34B ce qui est sain pour moi." Elle enfile ensuite le soutien-gorge pour montrer à quel point les sous-vêtements sont minuscules par rapport à son corps d’aujourd’hui.