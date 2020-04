Vestiaire Collective vous aide à composer une garde-robe plus durable

Et si vous profitiez du confinement pour repenser totalement votre garde-robe ? C'est ce que propose Vestiaire Collective à l'occasion du 50e anniversaire du Jour de la Terre (Earth Day), célébré le 22 avril prochain. La plateforme communautaire dédiée à la mode d'occasion invite chacun à analyser l'impact environnemental de sa garde-robe et à la repenser en conséquence.

Il est en ensuite question de se tourner vers l'avenir et de mieux envisager sa future garde-robe avec des basiques de qualité qui traverseront les années mais aussi des pièces mode que vous revendrez après plusieurs saisons. L'ultime étape consiste simplement à partager votre expérience sur les réseaux sociaux avec le hashtag "#FashionShouldFeelGood" et à profiter des conseils de chacun.

En quatre étapes, ce guide nous apprend qu'il faut avant tout trier ses vêtements et revendre, donner, réutiliser ou recycler ceux qui ne sont plus utiles ou portés, puis apprendre à les entretenir au mieux au quotidien.

L'Earth Day (22 avril) est l'occasion pour les amoureux de la mode de prendre le temps de jeter un œil à leurs placards, de faire un grand tri et de réfléchir à la meilleure façon de se constituer la garde-robe la plus respectueuse de l'environnement. Vestiaire Collective les soutient dans cette démarche en lançant le challenge "Garde-Robe Durable".

Trucs et astuces de 5 influenceuses

Pour mener à bien cette campagne, Vestiaire Collective s'est associé à cinq femmes engagées qui ont accepté d'évaluer leur propre garde-robe. Leur défi a débuté sur la plateforme, où elles mettront en avant inspirations et conseils et où il sera possible d'acheter leurs vêtements via leurs profils.

L'actrice Lily Cole, le mannequin Arizona Muse, l'entrepreneuse et militante Steph Shep, la modèle et animatrice TV Cara G McIlroy et la conseillère en création Mae Tan, se joignent à l'initiative.

"Je prône le minimalisme et la mode slow, c'est-à-dire acheter uniquement ce que l'on aime et le conserver précieusement. Lorsqu'on m'a demandé de relever ce défi, j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de faire le vide dans ma garde-robe tout en faisant passer un message important", déclare d'ores et déjà Lily Cole, actrice et éco-activiste.