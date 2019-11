Versace organisera des défilés mixtes en 2020

Tandis que certaines maisons de luxe reviennent à un format classique pour leurs défilés, Versace a décidé de tester le format mixte en 2020, rapporte Women's Wear Daily. Une expérience qui prendra forme dès février prochain à l'occasion des défilés automne-hiver 2020.

La maison italienne Versace s'apprête à expérimenter les défilés mixtes, déjà adoptés par de nombreuses marques dont Dsquared2 et Bottega Veneta, à compter de février 2020. Les collections hommes et femmes feront l'objet d'un seul et unique show, orchestré en février et septembre à Milan.

Concrètement, la maison de luxe ne proposera plus quatre défilés annuels (deux pour les hommes en janvier et juin et deux pour les femmes en février et septembre) mais uniquement deux. Un format qui sera vécu comme une expérience pour la marque et pourra évoluer les années suivantes.

Cette annonce intervient alors que Gucci a fait savoir en octobre dernier qu'elle sera de retour à Milan en janvier prochain pour présenter sa collection masculine. La maison, qui avait adopté le format mixte, a choisi de revenir à des défilés classiques avec deux shows distincts pour les hommes et les femmes.