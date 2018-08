Vans s'associe au musée Van Gogh pour la création d'une capsule

Vans devient le partenaire du musée Van Gogh d'Amsterdam pour le lancement d'une collection inspirée des oeuvres de l'artiste néerlandais.

La marque et le musée ont sélectionné 4 thèmes issus du corpus de l'artiste, "crânes", "Amandiers en fleurs", "Tournesols" et "autoportrait" pour habiller les chaussures et les vêtements de la capsule.

L'étude des squelettes est imposée à Van Gogh au début de son perfectionnement aux Beaux-Arts. Elle se reflétera sur les Vans Classic Slip-On, sur un t-shirt à manches longues, un sweatshirt et un chapeau.

L'un des célèbres "Tournesols" de l'artiste sert de motif à une paire de tennis Authentic, à un t-shirt et à un sweatshirt, tandis que les amandiers ont été numériquement imprimés sur le satin d'une veste, sur un chapeau et sur un sac à dos.

L'autoportrait de Van Gogh apparaît lui aussi sur la paire d'Authentic, ainsi que sur un t-shirt oversize.

Enfin, dans un dernier groupe de créations, le dessin "Vieille vigne avec paysanne" s'imprime sur une paire d'Old Skool et une paire de Classic Slip-On comporte des extraits de lettres manuscrites envoyées par Vincent à son frère, Theo. Vous pouvez faire défiler la photo de couverture pour avoir un aperçu de la collection!

La capsule Vans x Van Gogh Museum sera disponible dès le 3 août sur www.vans.com/vangogh et dans les boutiques Vans, ainsi que sur www.vangoghmuseumshop.com et au musée Van Gogh Museum d'Amsterdam.