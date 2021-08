Va-t-on bientôt devoir dire adieu à nos garde-robes saisonnières ?

Peut-être plus à rien, finalement, comme l'expliquent les experts de GlobalData. La société d'analyse de données estime que la suppression de la garde-robe saisonnière est "une prochaine étape probable" dans l'industrie de la mode et ce, pour plusieurs raisons.

Cette année, les imperméables et bottes de pluie se sont substitués aux jupes, paréos et autres sandales ouvertes . C'est à se demander à quoi sert aujourd'hui une garde-robe saisonnière…

On l'a vu depuis le premier confinement, nombreuses sont les maisons de luxe à avoir annoncé leur intention de quitter le calendrier des défilés, pointant notamment du doigt le rythme effréné de la mode avec, pour certains, jusqu'à 8 défilés (et donc 8 collections) par an. Saint Laurent, Gucci ou encore Balenciaga comptent parmi les maisons qui ont souhaité instaurer leur propre rythme. Et hasard ou non, elles font l'unanimité auprès des consommateurs dans le monde.

Mais au-delà même du rythme effréné imposé par les collections saisonnières - voire micro-saisonnières -, les enjeux environnementaux auxquels sont confrontés les acteurs de la mode pourraient induire la suppression de vos garde-robes saisonnières. Tout d'abord pour des questions de gaspillage et de déchets très difficiles à recycler, nombreuses étant les marques qui se retrouvent chaque saison avec des stocks qu'elles ne parviennent plus à écouler.

Les pièces intemporelles sonnent comme l'une des solutions pour permettre à l'industrie de la mode de réduire son impact sur l'environnement.

"Il est clair que les consommateurs sont moins préoccupés par la tendance saisonnière la plus en vogue que par les vêtements qui correspondent à leurs valeurs personnelles et à leur esthétique tout au long de l'année", explique Carmen Bryan, Consumer Analyst chez GlobalData. "Le passage à un calendrier sans saison signifie une plus grande dépendance à l'égard des pièces intemporelles et essentielles et des délais de production plus courts, ce qui peut signifier que les marques sont relativement bien protégées contre les défis tels que ceux que nous avons connus ces dernières années."