Une sélection des tenues d'intérieurs aussi jolies que confortables

La mode se transforme et de nombreuses marques proposent des tenues toutes douces. C’est le cas d’Ann Piron, une créatrice Liégeoise de robe de mariée haute couture. Elle réalise également des vêtements de ville, des masques et des accessoires. Cette créatrice s’est inspirée de la situation actuelle pour proposer des tenues d’intérieur chics et confortables. “Elles n’ont pas envie de porter des tailleurs et des hauts talons pour le moment puisqu’elles sont beaucoup chez elles. Quand on est chez soi on n’a pas forcément envie d’être en pyjama, ni d’être trop habillé donc j’ai fait un compromis entre les deux. J’ai fait quelque chose de joli mais confort” nous confie-t-elle. Le point positif c’est qu’ “On peut dormir avec ou même aller faire ses courses”.